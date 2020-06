Waze si rinnova e, grazie a un aggiornamento, integra nuove funzioni nella sua app.

La novità principale riguarda i Moods (Umori) che rappresentano un alter ego dell’automobilista in grado di comunicare agli altri utenti il proprio stato d’animo.

New look e gli stati d’animo di Waze

Il restyling parte dal logo, più fresco, ma abbraccia anche le icone dell’app, che appaiono rinnovate. Inoltre, Waze mette a disposizione 30 nuovi Moods tra cui Green, Scettico, Mal d’auto, Zen e Robot che saranno nel tempo integrati da molti altri.

I Moods sono importanti perché consentono agli automobilisti di esprimersi e di comunicare le proprie emozioni anche ad altri utenti. Oltre agli elementi in-app aggiornati, l’applicazione di navigazione ha progettato un nuovo linguaggio visivo basato sul sistema delle strade, definito “blocco per blocco”.

Waze ha optato per questo aggiornamento su larga scala perché l’app non si basa solo sulla tecnologia, ma anche e soprattutto sulle persone e questo rinnovamento è fondamentale, perché significa entrare direttamente in contatto con la community a un livello più emotivo.

Per selezionare un nuovo Mood basta scaricare l’ultima versione di Waze e seguire tre semplici passaggi: dal Menu si clicca sul proprio username per accedere a Il mio Waze, con un tap su Il mio umore ecco l’elenco di tutti i Mood tra cui scegliere.

Waze è disponibile gratuitamente negli store iOS e Android.