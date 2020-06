Huawei MatePad 10.4 con Cpu Kirin 810 e display 2K

Il produttore cinese arricchisce il proprio ecosistema di tablet con il nuovo Huawei MatePad 10.4, equipaggiato con un display FullView da 10,4 pollici con risoluzione di 2000×1200 pixel e processore Kirin 810. Si tratta di un modello medio di gamma che si affianca al modello premium MatePad Pro, presentato alcune settimane fa e di cui qui leggete la nostra recensione.

In vendita in colore Midnight Grey in due versioni, Wi-Fi (329,90 euro) e Lte (379,90 euro), ha un corpo sottile soltanto 7,9 mm, un rapporto screen-to-body dell’84% e un peso che ferma l’ago della bilancia a 450 grammi.

I dettagli delle immagini e la gamma dinamica sono potenziati dalla tecnologia proprietaria Huawei ClariVu Display Enhancement, un insieme di algoritmi che ottimizzano la qualità, la saturazione del colore e la nitidezza delle immagini scure e delle scene video. Il pannello del display del MatePad 10.4 è stato inoltre certificato dal TÜV Rheinland Low Blue Light, che attesta come l’affaticamento dell’occhio dell’utente sia mantenuto al minimo durante l’uso prolungato. Il display offre anche la modalità Eye comfort che abbassa i livelli di luce blu per riposare la vista.

Huawei MatePad 10.4 è spinto dal chip da Kirin 810 che integra una CPU a 2,27GHz octa-core, composta da due performance core A76 e sei efficiency core A55. Le risorse della Cpu sono gestite dall’Intelligenza artificiale per performance ottimizzate in base al carico di lavoro. Una Mali-G52 personalizzata lavora in maniera congiunta con la GPU Turbo 3.0 per una migliore capacità di elaborazione grafica in tutte le attività quotidiane e le applicazioni più impegnative, come i giochi. Kirin 810 include anche una NPU Da Vinci. A bordo vi sono 4 GB di memoria Ram e 64 GB dedicati allo storage.

A bordo troviamo una fotocamera frontale grandangolare da 8 Megapixel, che supporta la funzionalità FollowCam per seguire un soggetto in movimento. Da 8 Megapixel anche la fotocamera posteriore. Ci sono poi il sopporto al sistema di controllo via gesture fra cui Smart View, Spotlight e Camera Gestures. Accessori abbinabili al tablet sono la Hauwei Smart Keyboard e la M-Pencil. HUAWEI MatePad 10.4 ha una batteria da 7250 mAh che gli consente un’autonomia di un’intera giornata di lavoro o divertimento.

Anche per i bambini

Il Kids Corner del nuovo Huawei MatePad 10.4 offre uno spazio sicuro per l’apprendimento e il divertimento dei bambini. Le opzioni di parental control consentono ai genitori di gestire facilmente i contenuti e le applicazioni disponibili per i loro figli, nonché il tempo che i bambini possono trascorrere sul dispositivo. Per promuovere un uso sano del dispositivo, il Kids Corner include modalità di protezione degli occhi come il filtro per la luce blu, avvisi di postura, avvisi di luminosità, avvisi di distanza e modalità eBook per offrire un’esperienza più confortevole.

Il sistema operativo è Android 10 personalizzato con l’interfaccia EMUI 3.0 e con i Huawei Mobile Services. Quindi troveremo App Gallery al posto dello store Google Play e le altre app realizzate da Huawei in sostituzione di quelle dell’ecosistema di Big G.