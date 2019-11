App We Connect e lo smartphone diventa una chiave per accendere l’auto

Tutti sanno che lo smartphone è diventato un device fondamentale nella vita di tutti i giorni, ma ci sono alcuni campi che potrebbero davvero essere modificati notevolmente dall’evoluzione della tecnologia. Si stanno diffondendo sempre di più anche le applicazioni che permettono di svolgere diverse attività importanti direttamente tramite il proprio smartphone.

Proviamo a pensare all’apertura tramite smartphone di una vettura, piuttosto che, sempre tramite un’apposita applicazione, si può addirittura accendere il motore dell’auto. Insomma, è abbastanza chiaro che l’indirizzo verso cui stiamo andando è un rivoluzionario ruolo dello smartphone, che vestirà i panni anche delle chiavi delle auto del futuro.

Smartphone come una chiave fisica: la rivoluzione della tecnologia mobile

Un ottimo esempio, da questo punto di vista, è certamente rappresentato dalla nuova Volkswagen 8, che si può aprire e accendere proprio direttamente lo smartphone. E, sempre tramite il proprio dispositivo mobile, si possono cercare direttamente online i pezzi di ricambio della propria auto targata Volkswagen qualora dovessero servire:tuttiautopezzi.it il sito più affidabile da questo punto di vista.

Chi ha comprato l’ottava generazione della Golf del colosso tedesco e ha uno smartphone Samsung compatibile potranno facilmente utilizzare l’app We Connect come se fosse una vera e propria interfaccia. Tramite questa applicazione, i propri device mobili verranno configurati per diventare la chiave della propria vettura. L’ok all’apertura arriverà direttamente dal sistema di infotainment e una volta anche come utente principale mediante vTAN.

Per poter sfruttare lo smartphone come se fosse una chiave digitale, è interessante notare come non serva una connessione al web. Basta mantenere lo smartphone vicino alla maniglia della porta della macchina. Per l’avviamento del propulsore, lo smartphone deve essere collocato all’interno della console centrale.

Inviare la Digital key ad amici o parenti? Tutto possibile!

Inoltre, gli utenti potranno sfruttare anche un’altra funzionalità interessante. Sarà sufficiente inviare la Digital key a amici o altri componenti della famiglia e questi ultimi potranno usare lo smartphone a loro volta come se fosse una vera e propria chiave, anche se non hanno fisicamente la chiave in mano. Una gran bella comodità, vero?

All’interno dell’app We Connect troviamo quindi Digital Key, ma anche tante altre funzionalità, come lo stato del veicolo, porte e luci, la chiamata al soccorso stradale, l’avviso automatico che si è verificato un incidente, il report completo che riguarda lo stato in cui si trova la vettura, i dati relativi al percorso di marcia, la programmazione delle scadenze e dei tagliandi, ma anche la posizione di parcheggio.