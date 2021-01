AppGallery si rinnova nel design ed è sempre più ricca di contenuti

AppGallery, lo store di app e contenuti proprietario di Huawei si rinnova, cambia pelle e ritocca il suo design con l’obiettivo di migliorare la user experience dei suoi utenti.

Le novità di AppGallery seguono la crescita dell’ecosistema del produttore cinese che, nell’ultimo anno, ha registrato oltre 500 milioni di utenti attivi mensilmente.

Mettendo la user experience al centro della nuova interfaccia utente di AppGallery, Huawei ha lavorato per creare una discovery interattiva, che consente alle app di essere presentate attraverso immagini e contenuti digitali complementari. Inoltre, questa funzione è utile anche a mostrare e promuovere molte più app da parte degli sviluppatori, garantendo al contempo che siano individuabili dal giusto target.

Consigliati

Nella nuova sezione “Consigliati“ ad esempio, le app vengono presentate sotto forma di card. Ciò garantisce agli utenti una maggiore semplicità nell’individuare una selezione di app e giochi scelti personalmente dal team di AppGallery, ma anche la possibilità di ottenere contenuti curati molto più pertinenti, inclusi articoli, guide e recensioni.

Promozioni e regali

Subito dopo la sezione “Consigliati”, si trovano anche le sezioni Promozioni e Regali. La tab Promozioni, adattata per ogni Paese, offre la possibilità di partecipare a Lucky Draw, Cashback e Challenge e la possibilità di vincere premi.



La sezione Regali consente agli utenti di ottenere reward dai developer in cambio del download o della registrazione alle app da loro sviluppate.

App e Giochi

App e Giochi hanno ora due sezioni a loro dedicate, che offrono un’esperienza più avanzata e mirata. Huawei ha anche aggiornato le pagine dei prodotti dell’app, migliorando la sezione dedicata alle recensioni e valutazioni.

“Il numero di app disponibili sulla nostra piattaforma, comprese quelle Premium, cresce giorno dopo giorno. Il nostro obiettivo è quello di informare tempestivamente gli utenti non appena nuove applicazioni vengono rese disponibili sullo store.”, commenta Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia. “Il nuovo look di AppGallery permette agli utenti di navigare facilmente attraverso tutti i contenuti, per scoprire le novità e divertirsi”, conclude Furcas.

Un’altra importante novità introdotta dal nuovo design di Huawei AppGallery è l’attenzione ai contenuti editoriali: un team dedicato di editor pubblicherà costantemente articoli per ispirare gli utenti, dalle recensioni di app e giochi, a suggerimenti utili e raccolte, con l’obiettivo di intercettare le ultime tendenze e soprattutto le esigenze dei diversi target.

Le app disponibili a oggi su AppGallery

Huawei AppGallery continua a crescere, sia come app disponibili sulla piattaforma sia come numero utenti. Ad oggi, sono 530 milioni gli utenti attivi mensilmente in tutto il mondo e oltre 33 milioni in Europa. Huawei AppGallery, attivo in oltre 170 Paesi e oggi il terzo più grande store di app al mondo, e vede oltre 100.000 app integrate con HMS Core e 384 miliardi di download raggiunti nel 2020.

Tra le app Premium su AppGallery troviamo il servizio di streaming musicale internazionale Deezer, l’app per le chiamate e chat di gruppo Viber, l’app Telegram, l’applicazione leader per la mobilità urbana Moovit, per citarne solo alcune. AppGallery offre attualmente 18 categorie di app, tra cui giochi, social, intrattenimento, istruzione, notizie e letture, foto e video, cibo e bevande, navigazione e trasporti, shopping e strumenti.