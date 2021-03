Apple sta distribuendo un aggiornamento iOS per i iPhone e iPad che riporta come numero di versione iOS 14.4.1 e iPadOS 14.4.1. Si tratta di un tipico “minor update”, che però è molto importante installare con sollecitudine. Come dichiarato dalla stessa Apple, l’aggiornamento “fornisce importanti miglioramenti alla sicurezza”.



iOS 14.4.1 e iPadOS 14.4.1 hanno infatti praticamente un unico scopo, quello di correggere un bug in WebKit, il motore di Safari, che potrebbe permettere a terzi di eseguire contenuti malevoli.



Il download è già disponibile per tutti gli iPhone e iPad e può essere scaricato seguendo il percorso Impostazioni> Generali> Aggiornamento software.