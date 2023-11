Apple aggiornerà l’intera gamma di iPad nel 2024

Apple presenterà la nuova gamma di iPad il prossimo anno: fra i modelli che saranno aggiornati ci sono iPad Pro OELD, iPad Air 6, iPad mini 7 e iPad 11.



La notizia è stata pubblicata dall’analista Mark Gurman nella sua più recente newsletter Power On, in cui si suggerisce che Apple prevede di aggiornare l’intera gamma di iPad nel corso del prossimo anno. Ciò significa alcuni modelli di iPad potrebbero essere annunciati nei primi mesi dell’anno, mentre per altri si dovrà attendere il secondo semestre.

È comunque evidente che tutti i modelli di iPad necessitino di un aggiornamento, inclusi iPad mini, iPad Air e iPad Pro.



Per la prima volta, nel 2023, Apple non ha aggiornato alcuno dei suoi modelli di iPad. Non accadeva dal 2010. L’azienda di Cupertino ha probabilmente scelto di attendere, guardando anche i dati non certo entusiasmanti del mercato dei tablet che, anche in prospettiva, non dovrebbero migliorare di molto.

Nel quadro dei ricavi di Apple, gli utili derivanti da iPad sono diminuiti di quasi il 10% e i dirigenti dell’azienda ipotizzano che la tendenza in corso si estenderà almeno fino al prossimo trimestre.



Oltre agli iPad mini 7, iPad Air 6 e iPad 11, Apple dovrebbe annunciare anche i nuovi modelli iPad Pro OLED con chip M3. Si vocifera da tempo riguardo al tablet OLED, che ha dovuto affrontare parecchi ritardi. Si prevede che Apple lo presenterà nella prossima primavera.



Per il resto, l’iPad mini 7 potrebbe essere lanciato con il chip A17 Pro, basato sull’architettura a 3 nm di TSMC. L’iPad Air 6 dovrebbe ospitare un chip M2 menetre l’iPad Pro OLED rimarrà la variante di punta della gamma e sarà alimentato dal chip M3.

Apple aveva aggiornato l’iPad Pro, l’iPad entry-level e l’iPad Air nel 2022, mentre l’iPad mini è stato aggiornato per l’ultima volta addirittura nel 2021.



Quanti ai tempi dell’arrivo dei nuovi dispositivi non resta che ricordare le indiscrezioni pubblicate negli utlimi mesi dallo stesso Mark Gurman, secondo il quale gli iPad di fascia medio-bassa dovrebbero arrivare nel marzo 2024. Anche l’iPad Pro OLED con tecnologia M3 dovrebbe arrivare nella prima metà del 2024. Con molta probabilità, infine, il restyling di iPad Mini , iPad Air e iPad 11 dovrebbe vedere la luce in primavera, mentre i modelli iPad Pro potrebbero essere lanciati al WWDC del prossimo anno, approssimativamente a giugno.