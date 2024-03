Apple annuncia i nuovi MacBook Air M3 da 13 e 15 pollici: novità e prezzi

Apple ha sorpreso tutti presentando il lunedì il suo nuovo MacBook Air M3 da 13 e 15 pollici, un annuncio che arriva in concomitanza con la maxi-multa inflitta dall’Unione Europea.

Prestazioni potenziate dal chip M3

Il nuovo MacBook Air M3 monta il chip M3, lo stesso integrato nel MacBook Pro e nell’iMac annunciati alla fine del 2023. Questo chip garantisce fino a 18 ore di autonomia, permettendo di lavorare e divertirsi senza preoccupazioni per la batteria. Il chip M3 migliora notevolmente le prestazioni del MacBook Air, offrendo una CPU a 8 core, una GPU fino a 10 core e fino a 24 GB di memoria unificata.

Connettività avanzata

Sul fronte della connettività, i nuovi MacBook Air M3 sono dotati di Wi-Fi 6E, offrendo una connessione più veloce rispetto al Wi-Fi 6. Presentano anche la tecnologia MagSafe per una ricarica semplificata e due porte Thunderbolt (USB 4) sul lato sinistro, per una connettività versatile. Nonostante il MacBook Air non offra connessioni sul lato destro, le due porte Thunderbolt ora supportano due display esterni.

Riepilogo delle novità e dei prezzi

Chip M3 di Apple

Doppie porte Thunderbolt/USB 4 per supportare due display esterni

Wi-Fi 6E

Il MacBook Air da 13 pollici con chip M3 ha un prezzo di partenza di 1.349 euro. Il modello da 15 pollici con chip M3 parte da 1.649 euro. Entrambi i modelli sono disponibili nelle finiture Midnight, Starlight, Silver e Space Grey.