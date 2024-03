Xiaomi 15 e OnePlus 13 avranno un sensore per le impronte ottico

Da molti anni, ormai, gli smartphone di OnePlus e Xiaomi hanno avuto sensori per le impronte digitali integrati nel display. Fin’ora questi sono stati sempre di tipo ottico, ma la situazione potrebbe cambiare con l’arrivo di Xiaomi 15 e di OnePlus 13.

Secondo due fonti separate su Weibo, Xiaomi sta attualmente testando sensori di impronte digitali ultrasonici per la prossima famiglia di flagship Xiaomi 15, che è già in fase di sviluppo. Il 15 di base manterrà lo schermo completamente piatto del suo predecessore, mentre l’Ultra opterà per un vetro più curvo, proprio come il 14 Ultra.

Anche OnePlus 13, sembrerebbe, sta passando alla tecnologia ultrasonica. Ciò costituisce un grande vantaggio: tale metodo, infatti, è molto più veloce e affidabile rispetto a quello ottico. L’unico problema è che, fino ad ora, era davvero poco diffuso, ma sembra che le cose stiano per cambiare.

Xiaomi 15 e OnePlus 12 saranno lanciati in Cina alla fine di quest’anno, e probabilmente all’inizio del 2025 nel mercato internazionale, quindi dovremo aspettare ancora del tempo.