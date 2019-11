Apple annuncia Smart Battery per tutti i nuovi iPhone

Apple ha rilasciato silenziosamente questa settimana una nuova versione della sua famosa custodia Smart Battery con ricarica wireless per gli ultimi smartphone iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.

Lanciata a fine settembre 2019, la linea iPhone 11 offre non solo componenti aggiornati e ultime tecnologie mobili, ma anche una durata della batteria più lunga rispetto ai suoi predecessori, vale a dire iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max. Tuttavia, queste batterie non sono sufficienti grandi per durare un’intera giornata.

In questo modo Apple sta lanciando una custodia Smart Battery per modelli iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, dotati di ricarica wireless, il che significa che è possibile caricare il telefono con la custodia della batteria su qualsiasi caricabatterie wireless certificato Qi.

La custodia Smart Battery per iPhone 11 promette una durata della batteria fino al 50% più lunga su tutti e tre i modelli con lo stato della batteria intelligente mostrato nella schermata di blocco e nel centro notifiche. La custodia include anche una morbida fodera in microfibra all’interno che aiuterà a proteggere la posteriore del tuo iPhone da graffi e una finitura setosa e morbida al tatto all’esterno.

Il fattore ancora più interessante è che la custodia Smart Battery per iPhone 11 è dotata di un pulsante dedicato per la fotocamera che avvia l’app Fotocamera quando viene premuto, indipendentemente dal fatto che l’iPhone sia bloccato o sbloccato. Il pulsante della fotocamera dedicato funziona anche per i selfie e una rapida pressione del pulsante scatterà una foto mentre una pressione più lunga catturerà un video QuickTake.

Ultimo ma non meno importante, la custodia Smart Battery offre una ricarica rapida se utilizzata con caricabatterie compatibili con USB-PD e supporta accessori Lightning, come EarPods con Lightning Connector o Lightning Digital AV Adapter.

Prezzo e disponibilità

La custodia per batteria intelligente per iPhone 11 costa 149€ per tutti e tre i modelli e può essere ordinata subito da apple.it nei colori nero, bianco morbido o sabbia rosa.