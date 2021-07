Apple annuncia una batteria esterna MagSafe

Sorpresa dell’estate, Apple ha annunciato una batteria esterna compatibile con il suo standard MagSafe. Ricordiamo che questa è una tecnologia associata alla ricarica wireless dell’iPhone che permette di collegare accessori con un sistema magnetico. L’idea di questa batteria è quindi quella di caricare l’iPhone senza dover utilizzare un cavo o una custodia speciale.

Questo tipo di batteria esiste ufficialmente, perché per beneficiare della tecnologia MagSafe e soprattutto della ricarica wireless veloce da 15 Watt gli accessori devono essere certificati da Apple e integrare un apposito componente.





Funziona sia come batteria ausiliaria che come caricabatterie wireless ed è quindi pensata per iPhone 12, 12 mini 12 Pro e 12 Pro Max in grado di offrire una capacità di ricarica ancora più veloce se abbinato a un caricabatterie da 27W o più grandi, come quelli forniti con i MacBook. E se hai bisogno di un caricabatterie wireless, si può collegare un cavo Lightning per una ricarica wireless fino a 15W. Ciò significa che questa batteria funge anche da caricabatterie wireless quando viene collegata.

Piccola capienza, grande prezzo

Sfortunatamente, la capacità di questa batteria è limitata a 11,13 Wh (1460 mAh). Si tratta quindi di una batteria piccola e non di una solida soluzione. Un prodotto ben progettato ma difficilmente utile e al prezzo di 109€.