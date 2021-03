Apple: arriva il tool per trasferire tutte le foto da iCloud a Google Foto

Apple ha rilasciato un nuovo strumento che consente ai propri utenti di trasferire automaticamente i contenuti di iCloud su Google Foto, rendendo così la migrazione più semplice e meno restrittiva.

Apple spiega che il trasferimento potrebbe richiedere fino a sette giorni, poiché ha bisogno di tempo sufficiente per assicurarsi di poter iniziare il trasferimento. Vale la pena sapere che le foto e i video sui server Apple non saranno rimossi e si potrà tornare ad iCloud in un secondo momento.

In altre parole, Apple fa solo una copia dei dati e la trasferisce su Google Foto.

“Puoi richiedere di trasferire una copia delle foto e dei video che archivi in ​​Foto di iCloud su Google Foto. Il trasferimento di foto e video da Foto di iCloud non rimuove o altera i contenuti che archivi con Apple, ma invia una copia dei tuoi contenuti all’altro servizio “, spiega Apple.

“Alcuni dati e formati disponibili su iCloud, come album smart, Live Photo o alcuni file RAW, potrebbero non essere disponibili quando trasferisci i tuoi contenuti su un altro servizio. Di seguito sono elencate ulteriori informazioni sui dati trasferiti. “

Il nuovo strumento di migrazione è disponibile solo in alcuni mercati specifici ed è necessario abilitare l’autenticazione a due fattori per il tuo account e assicurarti che il tuo account Google abbia abbastanza spazio di archiviazione per completare il trasferimento.