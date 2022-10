Apple aumenta i prezzi di Apple Music, Apple Tv+ e Apple One

Apple aumenterà – a partire da oggi – i prezzi di alcuni suoi servizi. L’aumento riguarderà Apple Music, Apple TV+ e il bundle Apple One, che diventano tutti più costosi.



Apple TV+ aumenterà di 2 dollari al mese (in caso di pagamento mensile) o di 10 dollari all’anno (in caso di pagamento annuale). I nuovi prezzi sono di 6,99 dollari al mese o 69 dollari all’anno.

L’aumento dei prezzi di Apple Music è di 1 dollaro per le persone singole e di 2 dollari per le famiglie, quindi i nuovi prezzi sono di 10,99 dollari al mese per il piano individuale e 16,99 dollari al mese per il piano familiare.

Infine, il pacchetto Apple One, che include Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud+, Apple News+ e Apple Fitness+, aumenta di 2 dollari per il piano individuale (ora 16,95 dollari al mese rispetto ai 14,95 dollari), 3 dollari per il piano famiglia (ora 22,95 dollari al mese anziché a 19,95 dollari) e 3 dollari per il piano Premier (ora 32,95 rispetto ai 29,95 dollari).

Un portavoce di Apple ha fornito la seguente dichiarazione in merito agli aumenti di prezzo:

I prezzi degli abbonamenti per Apple Music, Apple TV+ e Apple One aumenteranno a partire da oggi. L’aumento di Apple Music è dovuto a un aumento dei costi di licenza e, a loro volta, artisti e cantautori guadagneranno di più per lo streaming della loro musica. Continuiamo inoltre ad aggiungere funzionalità innovative che rendono Apple Music la migliore esperienza di ascolto al mondo. Abbiamo introdotto Apple TV+ a un prezzo molto basso perché abbiamo iniziato con pochi programmi e film. Tre anni dopo, Apple TV+ ospita un’ampia selezione di pluripremiate e acclamate serie, lungometraggi, documentari e intrattenimento per bambini e famiglie realizzati dagli autori più creativi al mondo.

Questi nuovi prezzi sono riguardano al momento il mercato statunitense, ma saranno presto rivisti anche in altri Paesi. Gli abbonati riceveranno le notifiche relative agli aumenti di prezzo 30 giorni prima del rinnovo del servizio al costo maggiore.