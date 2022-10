Whatsapp down dalle 9 di questa mattina. Lavori in corso

“Siamo al corrente che alcune persone stanno avendo problemi a inviare messaggi. Siamo al lavoro per ripristinare WhatsApp nel più breve tempo possibile”: lo ha dichiarato un portavoce di WhatsApp a Repubblica.

Queste le poche cose che sappiamo sul down di WhatsApp he è ininziato qualche minuto prima delle 9 di questa mattina. Gli altri servizi di proprietà di Meta, come Facebook e Instagram sembrano invece funzionare regolarmente.

Se si cerca di inviare un messaggio, al momento, non compaiono le classiche virgolette di invio e ricezione, ma soltanto l’orologio, che significa che il messaggio non riesce ad uscire.

Al momento non ci sono stime ufficiali per la ripresa del servizio, la cui interruzione, come spesso capita in questi casi, non riguarda tutte le aree del Paese ma è a macchia di leopardo.