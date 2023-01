Apple aumenta i prezzi per la sostituzione delle batterie dei suoi dispositivi

Apple aumenterà i prezzi per la sostituzione della batteria fuori garanzia per i suoi iPhone, iPad e MacBook a partire dal 1° marzo 2023.

La modifica interesserà tutti i modelli di iPhone precedenti alla serie iPhone 14 con un aumento di prezzo di 24 euro. Gli utenti AppleCare e AppleCare+ non saranno interessati dai nuovi aumenti.

Apple attualmente addebita 75 euro per sostituire la batteria dei telefoni che vanno dalla serie iPhone X agli iPhone 13 e 55 euro per i modelli più vecchi ancora supportati. I servizi di sostituzione della batteria per la serie iPhone 14 rimarranno a 119 euro. Il servizio di sostituzione della batteria dell’iPad vedrà un aumento di prezzo di 40 euro per tutti tranne che per i modelli più recenti.

Anche la sostituzione delle batterie dei MacBook aumenterà: di 36 euro per tutti i modelli Air e di 60 euro per tutti i modelli MacBook e MacBook Pro.

Insomma, chi ha la necessità di sostituire la batteria fuori garanzia farà bene a farlo nelle prossime settimane, prima che gli aumenti entrino a listilno.