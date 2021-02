Apple aveva creato un prototipo di cavo Lightning che avrebbe fatto infuriare gli utenti

Apple si sta preparando ad eliminare il connettore Lightning ma un curioso rumors del weekend ci ha svelato un prototipo (fortunatamente) mai arrivato sul mercato.

Pubblicate da AppleDemoYT su Twitter, le foto mostrano come il connettore Lightning non sarebbe stato reversibile perché il prototipo avrebbe indicato agli utenti il verso giusto del collegamento.

Fortunatamente l’azienda è riuscita a migliorare il design per avvicinarsi il più possibile all’approccio dello standard USB Type C rispetto al vecchio MicroUSB.

Senza dubbio, il cavo Lightning ha suscitato molte polemiche sin dal suo debutto su iPhone 5. Non solo gli utenti erano frustrati per avere un cavo diverso da quello dei loro dispositivi Android ma alcune autorità governative, inclusa l’Unione Europea, hanno richiesto ad Apple in varie occasioni di passare a un connettore universale rispetto ad uno proprietario.

Ovviamente questo non è mai accaduto ma sembra che Cupertino stia lavorando a un cambiamento molto più grande: la scomparsa di qualsiasi cavo e un iPhone basato sui trasferimenti di dati wireless e sulla ricarica wireless.