Huawei Mate X2 ufficiale con piega dall’interno

Uno schermo che si piega in due verso l’esterno o due schermi verticali? Huawei ha preso la sua decisione e, dopo aver svelato Mate X e Mate Xs, il brand cinese ha annunciato oggi in Cina il nuovo modello Mate X2 con schermi su entrambi i lati della scocca sulla via della concorrenza.

Due schermi sono meglio di uno

Questa terza generazione firmata Huawei mantiene un ampio display in grado di piegarsi in due ma verso l’interno, e non più verso l’esterno. Una scelta differente che lascia inutilizzata l’intera parte posteriore del dispositivo per non avere cornici inutili.

Una volta aperto, abbiamo a che fare con uno schermo da 8 pollici (rapporto 8:7.1) con una definizione di 2480 x 2200 pixel e un pannello esterno (rapporto 21:9) da 6,45 pollici con una definizione di 2700 x 1160 pixel. Entrambi i display beneficiano di una frequenza di aggiornamento pari a 90 Hz.

In alto a sinistra del piccolo schermo frontale sono ospitati due sensori (grandangolare e ultra grandangolare) mentre sul retro, è stata preferita una configurazione verticale. Troviamo qui un sensore principale da 50 Megapixel con il filtro di casa RJJB e uno zoom ottico x3 da 8 Megapixel con il quale possiamo arrivare fino ad un zoom digitale x100. C’è anche un sensore ultra grandangolare da 12 Megapixel e un sensore macro.

Il cuore pulsante al suo interno è il processore Kirin 9000 che offre compatibilità con il 5G e una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 55W.

Huawei Mate X2 non sfugge ovviamente all’embargo americano e si affida quindi all’ecosistema dei Huawei Mobile Services (HMS) per scaricare le applicazioni.

Prezzi e uscita in Cina

Huawei Mate X2 sarà disponibile nella colorazione nera, blu, bianca e rosa. Al momento l’uscita è prevista solo in Cina e in due varianti: una con 256 GB di memoria (circa 2.290€) e l’altra con 512 GB (2400€).