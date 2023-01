Apple comincia i test di produzione dell’iPhone 15. E amplia la produzione in India

Apple ha avviato i test per la produzione e la fabbricazione dell’iPhone 15 in Cina e sta cercando di accelerare i tempi per avviare una nuova linea di produzione in India.

Il cosiddetto NPI (New Product Introduction) di solito si svolge nel primo trimestre di ogni anno in modo che Apple possa capire come andrà la produzione effettiva una volta finalizzati i nuovi iPhone.

Foxconn ha dunque avviato la produzione di prova dell’iPhone 15s e questa fase cruciale mira alla migliore gestione dei compiti e alla risoluzione degli eventuali problemi tra tutte le parti coinvolte nel processo. Ciò include produttori e fornitori, nonché test sulle nuove macchine e messa a punto del processo di garanzia della qualità.

Oltre all’avvio del processo NPI, Apple intende ridurre il divario tra le tempistiche di produzione di Cina e quelle dell’India. La casa di Cupertino, al momento, dà il via alla produzione dei suoi prodotti in Cina da sei a nove mesi prima dell’India. Una tempistica destinata a cambiare molto presto poiché Apple sta lavorando per stabilire relazioni più strette con i partner indiani. L’obiettivo è ridurre di un paio di settimane il divario tra la produzione indiana e quella cinese e spostare il 5% della produzione totale nelle fabbriche indiane.

Fonte