Apple guarda all’India per produrre l’iPad

Il governo indiano avrebbe intavolato con Apple una trattativa per avviare la produzione di iPad sul territorio. Lo riportano due fonti citate da CNBC.

Lo stabilimento individuato per produrre l’iPad sarebbe quello vicino a Chennai, nello stato Tamil Nadu che si trova a Sud dell’India, anche se al momento non è stata ancora presa alcuna decisione definitiva.

Dall’inizio della pandemia nel 2020, Apple ha preso in considerazione la diversificazione dei suoi stabilimenti per ridurre la dipendenza dalla produzione cinese. Apple produce già in India le AirPods e alcuni prodotti Beats, così come l’iPhone 14 base, il primo smartphone dell’azienda di Cupertino ad essere assemblato fuori dalla Cina.

Apple sarebbe ancora indecisa se affidare all’India la produzione dei suoi tablet, poiché la manodopera locale è ancora considerata poco qualificata, soprattutto per dispositivi mobili così complessi.

Attualmente, solo il 10% di tutti gli iPhone viene prodotto nello stabilimento Foxconn indiano di Chennai, e solo il 5% di tutti gli iPhone 14 provengono da questo stabilimento. Il passaggio sarà dunque lento e ben pesato, anche se Apple continuerà ad espandere la sua rete di stabilimenti di produzione anche in Vietnam, in Malesia e persino negli Stati Uniti.