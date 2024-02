Apple ha annunciato la fine delle applicazioni web progressive (PWA) sugli iPhone

La recente applicazione del Digital Markets Act (DMA) ha avuto un impatto significativo su molte aziende nel settore digitale, spingendo Apple a rimuovere le app web progressive (PWA) da iOS. Queste applicazioni, essenzialmente scorciatoie che avviano un browser per accedere a contenuti online, non saranno più disponibili per gli utenti europei nelle versioni beta di iOS 17.4.

Utenti europei senza pwa

Secondo quanto riportato da 9to5Mac, questa modifica, confermata da Apple, è una diretta conseguenza delle normative introdotte dal DMA, che eliminano l’obbligo di utilizzare il motore WebKit nei browser. Questo cambia le regole del gioco per Safari e altri browser come Chrome e Firefox, che ora possono scegliere motori alternativi. Tuttavia, le PWA richiedono la compatibilità con tutti i browser, e Apple ha deciso di non privilegiare Safari su iOS per adeguarsi alle nuove leggi.

L’iphone e le sue nuove misure

Le sfide tecniche e di sicurezza sollevate dall’integrazione di motori di browser alternativi in iOS sono notevoli. Apple ha sottolineato complessi problemi di sicurezza e privacy, come la potenziale lettura non autorizzata di dati da altre applicazioni web o l’installazione inconsapevole di applicazioni. Di fronte a un’utilizzo marginale delle PWA, l’azienda ha scelto di non perseguire un’integrazione più profonda.

Una decisione controversa

Nonostante il basso tasso di adozione delle PWA, la loro rimozione da iOS rappresenta un passo indietro, soprattutto considerando gli sforzi di Apple per migliorarle in passato. iOS 17.4 segna un punto di svolta, introducendo anche la possibilità di scaricare applicazioni da store alternativi e l’apertura al cloud gaming, nonostante le restrizioni imposte da Apple ai suoi concorrenti.

Il DMA sta ridefinendo il paesaggio digitale, e le sue implicazioni per iOS e per l’intero ecosistema digitale sono ampie. Apple si trova a dover bilanciare conformità normativa, innovazione e sicurezza, in un contesto in rapida evoluzione.