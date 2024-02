Bose presenta gli auricolari open-ear Bose Ultra

Bose ha annunciato i nuovi Ultra Open Earbuds, un paio di auricolari wireless Bluetooth caratterizzati da un design aperto. L’obiettivo: consentire di ascoltare i contenuti rimanendo completamente consapevoli dell’ambiente circostante.

Gli Ultra Open Earbuds hanno un design particolare, progrettato per essere indossato all’esterno dell’orecchio Con design a forma di U. Come funzionano? Semplice. Sono dotati della tecnologia proprietaria OpenAudio di Bose, che proietta l’audio direttamente nel canale uditivo, in modo che solo chi li indossa riesca a sentire il suono.

Le cuffie includono la funzione Bose Immersive Audio, che crea un effetto audio spaziale che sembra provenire da tutto intorno. C’è anche il supporto a Snapdragon Sound e Bluetooth 5.3. Altre caratteristiche includono Auto Volume, che regola automaticamente il livello del volume in base al rumore ambientale, il supporto a Google Fast Pair, una classificazione IPX4 per la resistenza all’acqua e al sudore, e Bose SimpleSync per l’abbinamento con alcune soundbar e altoparlanti intelligenti Bose selezionati.

Gli Ultra Open Earbuds hanno una durata della batteria di 7,5 ore di riproduzione continua, che scende a 4,5 ore quando si utilizza l’Audio Immersivo. La custodia di ricarica fornisce ulteriori 19,5 (o 12) ore di durata della batteria. Una ricarica di 10 minuti offre 2 ore di riproduzione. Le cuffie sono disponibili al prezzo di €349,95 e sono acquistabili su Bose.com.