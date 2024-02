Apple: i ricavi dei servizi a un nuovo record

Apple ha pubblicato il rapporto sugli utili per il primo trimestre del 2024, quello terminato il 30 dicembre 2023, che mostra ricavi per 119,6 miliardi di dollari e profitti per 33,9 miliardi di dollari.



I ricavi sono aumentati del 2% mentre i profitti sono cresciuti del 13% su base annua.

L’iPhone è rimasto il maggior protagonista delle entrate di Apple con 69,7 miliardi di dollari, mentre i servizi Apple che includono Apple Music, TV+, iCloud e App Store hanno raggiunto un nuovo massimo storico di 23,1 miliardi di dollari di entrate.



I dispositivi indossabili, quelli per la casa e gli accessori hanno contribuito con 11,9 miliardi di dollari, i ricavi dei Mac si mantegono solidi a 7,8 miliardi di dollari, mentre quelli dell’iPad sono scesi a soli 7 miliardi di dollari dai 9,4 miliardi di dollari di un anno fa, con un calo del 25% su base annua. Cupertino non ha annunciato alcun nuovo iPad nel 2023, il che è il probabile fattore responsabile del grande crollo.



Le Americhe sono state il mercato più forte per Apple con 50,4 miliardi di dollari di vendite nette, seguite da Europa (30,4 miliardi di dollari) e Cina (20,8 miliardi di dollari). Apple ha anche annunciato che ora vanta una base utenti di 2,2 miliardi di dispositivi attivi in tutto il mondo. Il CEO Tim Cook ha menzionato l’impegno di Apple verso l’innovazione rivoluzionaria alla vigilia del lancio di Apple Vision Pro negli Stati Uniti.