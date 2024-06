Apple Intelligence in arrivo su iOS 18 già la prossima settimana?

Non è certo un segreto che Apple si stia preparando ad integrare soluzioni di Intelligenza Artificiale sui propri dispositivi, in particolare gli iPhone. Se la politica di Cupertino è da sempre stata quella di aspettare i tempi maturi prima di integrare una tecnologia sui propri prodotti (vedi il 5G, ad esempio) diverso è per l’IA. Non restare al passo potrebbe risultare vantaggioso per i principali competitor, ecco dunque che l’approdo di Apple Intelligence potrebbe già essere annunciato la prossima settimana nel corso del WWDC 2024.

A rivelare l’indiscrezione un rapporto di Bloomberg, che riferisce quel che potrebbe apparire su iOS 18, non solo su iPhone e iPad, ma anche su Mac. L’update porterà funzionalità AI Beta su piattaforme e applicazioni, con l’accesso ad un chatbot simile a ChatGpt, basato sull’esperienza OpenAI. La mela morsicata non sembra che si concentrerà su algoritmi di intelligenza artificiale generativa, ma su un sistema in grado di offrire riepiloghi, suggerimenti di risposta e un potenziamento a Siri che potrebbe diventare più efficiente sulle app.

Il funzionamento di Apple Intelligence

Gli algoritmi di Open AI potranno potenziare le funzionalità di AI, mentre un algoritmo sarà in grado di determinare se vi è la possibilità di svolgere una attività sul dispositivo o se inviare la richiesta in cloud. A proposito di ciò, Apple potrebbe concentrarsi sui propri chip M2 per garantire che i dati elaborati in remoto siano sicuri tanto quanto fossero archiviati sul dispositivo. Bloomberg ha inoltre affermato che l’azienda Usa non potrà creare profili basati sugli utenti e i propri dati, che non verranno creati profili per poi essere rivenduti. Gli utenti infine non saranno costretti ad usare gli algoritmi di IA presenti sui melafonini.