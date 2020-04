Dopo aver rilasciato, all’inizio del mese di aprile, la prima beta pubblica del sistema operativo iOS 13.4.5, Apple ha reso disponibile la terza versione beta per coloro che sono iscritti al programma Beta.



L’Os, però, non si chiamerà più iOS 13.4.5, ma iOS 13.5. Questo perché la nuova versione include le nuove API per la notifica dell’esposizione che dovrebbero aiutare le autorità sanitarie a tracciare la diffusione del COVID-19.



Ciò significa che gli sviluppatori possono ora iniziare a scrivere app che sfruttano questa API. C’è anche un pulsante, ad uso degli utenti, che consente di attivare o disattivare la partecipazione alle notifiche di esposizione al COVID-19.

Con l’aggiunta di questa nuova API, la nuova versione beta di iOS utilizza un SDK diverso daL iOS 13.4, motivo per cui è stato richiesto il passaggio da iOS 13.4.5 a iOS 13.5.



La build include inoltre uno sblocco più semplice dell’iPhone quando indossiamo la mascherina. Se i sensori Face ID rilevano che l’utente sta indossando una maschera, il sistema lo reindirizza con un popup alla schermata del passcode, in modo quasi istantaneo.