OPPO apre uno store online su Amazon.it

Prosegue l’espansione in Italia della cinese OPPO, fra i più importanti produttori di smartphone al mondo, con la realizzazione di un proprio store online su Amazon.it.

Al momento, sono in vendita sullo store all’interno di Amazon.it gli smartphone OPPO A5 2020, OPPO Reno2 e OPPO Reno 2Z. Si tratta di una prima selezione di modelli. Il negozio virtuale, promette l’azienda, si arricchirà nel corso dei prossimi mesi con diverse novità e una scelta sempre più ampia e aggiornata. Fra gli smartphone più attesi ci sono naturalmente quelli della neonata serie Find X2 (qui la recensione di Find X2 Pro), il modello A9 2020 (qui la recensione). Non mancheranno infine accessori come cavi, cover e cuffie wireless.

Spiega Li Ming, Ceo di OPPO Italia: «L’apertura dello store ufficiale su Amazon.it è un passo molto importante, perché non solo rappresenta un momento decisivo dell’espansione di OPPO nel mercato italiano, ma, soprattutto, testimonia il profondo interesse e lealtà che l’azienda nutre nei confronti di questo Paese e dei suoi consumatori. Continueremo a lavorare per garantire ai clienti e all’Italia servizi e soluzioni all’avanguardia, rinforzando la struttura di vendita e integrando l’esperienza d’acquisto negli store fisici e digitali».