Samsung: risultati finanziari positivi nonostante l’emergenza Covid-19

Dall’inizio dell’anno, il bilancio economico di molte aziende è stato messo a dura prova e i giganti della tecnologia non fanno eccezione. Nonostante questo, mercoledì scorso Samsung ha pubblicato i suoi risultati finanziari per il primo trimestre del 2020 che si sono rivelati positivi nonostante l’emergenza del Covid-19.

Nel suo comunicato stampa pubblicato online, il colosso coreano spiega di aver realizzato un fatturato totale di 41,82 miliardi di euro nel Q1 2020. Rispetto all’ultimo trimestre dell’anno, il calo è del 7,6% ma va considerato che i mesi di ottobre/novembre/dicembre sono generalmente i periodi più importanti per i produttori perché coinvolgono le festività natalizie.

Rispetto allo stesso periodo del 2019, quello registrato è un aumento del 5,6% ma è da considerare che nello stesso periodo dell’anno scorso i profitti del produttore erano diminuiti del 60% rispetto al 2018.

Lo stesso vale per il settore degli smartphone in cui Samsung è stata in grado di raggiungere un fatturato migliore rispetto al trimestre precedente grazie alla nuova linea Galaxy S20.

I profitti della divisione TV sono invece diminuiti a causa di una concorrenza sempre più agguerrita mentre le vendite di memorie hanno visto un miglioramento grazie alle forti vendite di prodotti premium.

“Le vendite e il fatturato di alcune divisioni, come smartphone e televisori, sono cambiati in modo significativo durante l’emergenza Covid-19 riducendo la domanda e portando alla chiusura di negozi e fabbriche in tutto il mondo. “Samsung, tuttavia, intende attenuare queste flessioni aumentando le vendite online e facendo affidamento su una migliore flessibilità produttiva.

Tali riduzioni potrebbero avere ripercussioni anche nella seconda metà dell’anno a causa delle incertezze future. Tuttavia, Samsung intende annunciare “un nuovo smartphone pieghevole e nuovi modelli” e ovviamente tutti gli indizi sotto verso Galaxy Fold e Galaxy Note 20.