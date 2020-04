Oggi, alle 14 ora italiana, Xiaomi presenterà i nuovi smartphone della linea Redmi Note 9. L’evento sarà trasmesso in diretta in tutto il mondo, e lo potete seguire in questa paginam qui sotto.

Oltre a Redmi Note 9, il produttore cinese dovrebbe avere in serbo altre novità: atteso infatti anche il lancio di Xiaomi Mi Note 10 Lite e di un nutrito drappello di accessori.