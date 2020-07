Secondo un affidabile leake, molto bene informato sulle faccende di casa Apple, la società della mela morsicata svelerà la famiglia iPhone 12 l’8 settembre insieme con Apple Watch 6.

Le notizie provengono dal canale Twitter di iHacktu Pro e suggeriscono che il nuovo iPad Pro, il tanto chiacchierato Apple Glass e i MacBook con i chip autoprodotti di Apple faranno la loro apparizione un mese più tardi, e più precisamente il 27 ottobre.



Anche se nulla è ufficiale riguardo al lancio di iPhone 12, possiamo dar credito alla notizia, anche perché non si discosta più di tanto da quelle che sono state le abitudini di lancio di Apple degli ultii anni.

L’anno scorso, ad esempio, la famiglia iPhone 11 era stata presentata il 10 settembre, un martedì, e anche l’8 settembre di quest’anno cadrà in martedì. Ad Apple piace rispettare queste tradizioni.

Inoltre, il leaker conferma anche l’arrivo del nuovo iPad e del tanto atteso pad di ricarica AirPower per iPhone e AirPod. Naturalmente, l’evento di lancio sarà solo online a causa della pandemia di COVID-19 in corso negli Stati Uniti.



Il 27 ottobre vedremo – con tutta probabilità – anche i nuovi MacBook e il MacBook Pro 13, entrambi alimentati dal chip di Apple. C’è infine molta attesa per il progetto Apple Glass, che potrebbe essere illustrato più ampiamente anche se probabilmente per il suo lancio occorrerà ancora un po’ di tempo. Si trattarebbe di una serie di sensori (non solo di banali occhiali intelligenti) capaci di registare emozioni e cambiamenti di umore e, di conseguenza, interagire in automatico con le funzioni dei dispositivi connessi che ci circondano. I Glass potrebbero anche registrare anomalie del sistema cardico così da prevenire infarti e individuare per tempo altri problemi di salute.