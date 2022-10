Apple lancerà iPad 16 il 24 ottobre, insieme a qualche altra sorpresa

Apple è solita lanciare il suo nuovo iPadOS insieme alla corrispondente versione iOS (che arriva sempre con la nuova gamma di iPhone), ma quest’anno ciò non è accaduto.

Sebbene iOS 16 sia uscito da oltre un mese, iPadOS 16 non è ancora stato finalizzato nella sua versione consumer. Tuttavia, Mark Gurman, analista di Bloomberg, afferma che possiamo aspettarci il rilascio stabile di iPadOS 16.1 il 24 ottobre.

Apple ha già confermato che salterà la release di iPadOS 16 per rilasciare direttamente iPadOS 16.1. Apple non ha ancora confermato la data di rilascio, ma Gurman è convinto che l’azienda di Cupertino ha una precisa strategia ossia quella di lanciare nuovi prodotti e aggiornamenti del firmware proprio nella settimana in cui sarà reso pubblico il suo rapporto sugli utili.

Il rapporto sugli utili del quarto trimestre 2022 di Apple è infatti previsto per il 27 ottobre. Quando iPadOS 16.1 farà finalmente il suo tanto atteso debutto, Apple potrebbe anche presentare un nuovo iPad entry-level insieme ai modelli iPad Pro M2 e ai nuovi MacBook Pro M2 Pro e M2 Max.