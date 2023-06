Apple lancerà una versione di Vision Pro a prezzo più basso

Apple Vision Pro, fra le altre cose, ha fatto molto scalpore per il suo prezzo. 3.500 dollari non è una cifra che molti si possono permettere, e proprio per questo molti hanno espresso scetticismo riguardo al successo del prodotto. E probabilmente anche a Apple ci hanno pensato, dato che secondo l’analista Mark Gurman la compagnia lancerà un visore molto meno caro nel 2025.

In effetti sembra che Vision Pro non fosse inteso come modello di massa: questo sarà invece il Vision One, il quale sarà pensato per essere abbordabile da un pubblico più vasto. Pare che Apple abbia considerato rimandare l’annuncio del modello più costoso per evitare la pubblicità negativa. Alla fine, tuttavia, ha deciso di svelare prima la versione più costosa. Viene da chiedersi il motivo di questa scelta, visto che la pubblicità negativa in effetti c’è stata e da Apple non si ha nessuna notizia di Vision One.

Qualunque sia stato il motivo, non si sa ancora su quali parti Apple effettuerà un compromesso per poter abbassare il prezzo. C’è sicuramente da aspettarsi schermo, chip e fotocamere meno potenti, ma non sappiamo di quanto.