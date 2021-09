Apple lancia Watch Serie 7: schermo più ampio, ricarica più veloce e Fitness+

Apple ha puntato a rafforzare le caratteristiche base del suo smartwatch, che lo hanno reso famoso in tutto il mondo, migliorando il display, lavorando sull’autonomia e sulla robustezza (c’è la certificazione IP6X per la resistenza alla polvere ma anche una più durevole copertura del cristallo) e assicurando una ricarica più veloce.

In più ci sono delle watch faces eslcusive dedicate alla nuova serie e il sistema operativo Watch OS8.

Dunque partiamo dal display Always-On Retina, che è stato reingenierizzato, e che ora presenta una più ampia superficie (+20%) grazie anche a cornici sempre più sottili. Nonostante un’area attiva maggiore, Apple assicura che gli utenti potranno continuare a contare su circa 18 ore di autonomia. Non un’eternità potrebbe obiettare qualcuno: ed è per questo che il produttore californiano ha velocizzato del 33% le operazioni per ricaricare l’orologio.

Il nuovo Apple Watch continua a guardare soprattutto agli strumenti indispensabili per tenere sotto controllo salute e benessere, grazie alla presenza del sensore cardiaco e della possibilità di monitorare l’ossigeno nel sangue.

Apple Watch Series 7 è disponibile con cassa da 41 e 45mm. Con l,’orologio arriva in Italia anche il servizio Fitness+ che dovrebbe essere offerto per tre mesi gratuitamente.

Apple Watch Serie 7 introduce cinque nuove finiture della cassa in alluminio, insieme a una gamma di nuovi colori e stili del cinturino. L’intera gamma di Apple Watch Series 7 sarà disponibile entro la fine dell’autunno con un prezzo di 399 dollari.