Apple: le vendite di iPhone 12 sono da record grazie alla versione “Pro Max”

Counterpoint Research afferma che Apple ha venduto più di 100 milioni di unità di iPhone 12 raggiungendo questo traguardo già ad aprile.

“La gamma è stata in grado di raggiungere questa impresa nel settimo mese dopo il suo lancio, che è due mesi prima della serie iPhone 11 e quasi la stessa della serie iPhone 6 che ha aiutato Apple a raggiungere il suo primo super-ciclo. Con la serie iPhone 12, Apple ha raggiunto record dopo sei generazioni di iPhone e al culmine della transizione verso il 5G”, spiega Counterpoint.

Secondo la nuova ricerca, anche la versione Pro Max sta vendendo meglio rispetto alla linea di iPhone 11. In pratica, i clienti sono disposti a spendere di più per i nuovi modelli: Counterpoint afferma che l’iPhone 12 Pro Max è stato il dispositivo più venduto negli Stati Uniti nonostante il suo prezzo elevato.

“C’è stato anche un cambiamento nelle preferenze del modello tra le serie iPhone 11 e iPhone 12. I consumatori hanno preferito la versione più grande della serie iPhone 12 durante i primi sette mesi dopo il lancio della serie. La quota della versione Pro Max nelle vendite della serie iPhone 12 è stata del 29%, rispetto al 25% per lo stesso modello della serie iPhone 11. Questo è anche uno dei motivi per cui la serie iPhone 12 ha incassato il 22% in più di entrate rispetto alla serie iPhone 11 nei primi sette mesi dal suo lancio”, afferma la società.