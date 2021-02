Apple Maps: arriva la segnalazione degli incidenti

Dal suo lancio nel 2012, Apple Maps ha continuato a crescere. Dopo aver corretto molte incongruenze di mappatura, il servizio ha aggiunto una serie di funzionalità e, nelle ultime ore, è arrivata anche un’opzione per crowdsourcing.

Come segnalato dal sito MacRumors, iOS 14.5 beta consente ora agli utenti Apple Maps di segnalare diversi tipi di incidenti sull’app. È così possibile segnalare un incidente, un pericolo o un controllo della velocità sull’applicazione, semplicemente premendo il pulsante “report”. Una volta che il punto è indicato sulla mappa, può quindi essere visibile ad altri utenti di Apple Maps nelle vicinanze.

Ancora lontana da Waze

Questo approccio ricorda ciò che già offre l’applicazione Waze. Tuttavia, Apple Maps va anche oltre, poiché le segnalazioni possono essere effettuate anche a voce indicandole direttamente a Siri. Inoltre, questi report sono anche presenti in CarPlay per i veicoli compatibili.

Tuttavia, anche se Maps sembra ispirarsi a Waze per le sue nuove funzionalità, l’applicazione, acquisita nel 2013 da Google, offre maggiori tipologie di report come: incidenti, radar automatici o pericoli, si può segnalare anche ingorghi stradali, prezzo della benzina o strade bloccate per lavori in corso. Insomma, la strada è ancora lunga…