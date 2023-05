Apple Maps sta sperimentando una modalità minimalista per condurci a destinazione

Rispetto a Google Maps, Apple Maps non è certo lo stesso marchio di fabbrica. Eppure le due applicazioni sono molto simili tra di loro, ed entrambe ugualmente valide. Per fare breccia nella competizione Apple ha recentemente richiesto il brevetto per un nuovo sistema molto utile che potrebbe essere aggiunto in futuro all’applicazione.

L’idea è molto semplice. Mentre si sta navigando verso una destinazione, su Apple Maps vengono mostrate una serie di informazioni non strettamente necessarie: per esempio nomi di negozi o ristoranti, o nomi di strade che non è necessario percorrere. Queste possono essere utili, ma in alcuni casi possono anche costituire una distrazione.

La novità dunque è una modalità nella quale è mostrato solamente il minimo indispensabile, per esempio mostrando soltanto i nomi delle strade che fanno parte del percorso e nascondendo tutto il resto. Un’altra possibilità è mostrare soltanto i nomi di alcuni punti di riferimento e usarli al posto delle strade per orientarsi. Una volta arrivati a destinazione, inoltre, verrebbe mostrata una mappa satellitare con l’indicazione precisa di dove fermarsi.

Come abbiamo detto, per ora si tratta soltanto di una richiesta per il brevetto, e non c’è nessuna indicazione che queste funzioni verranno effettivamente implementate in Apple Maps. Tuttavia ci sono diverse idee interessanti che potrebbero sicuramente migliorare l’esperienza d’uso. Chissà mai che, in futuro, queste diventeranno lo standard.