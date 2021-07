Apple, Microsoft e Google annunciano risultati faraonici beneficiando più che mai della crisi

Apple, Microsoft e Google hanno pubblicato i loro risultati trimestrali. Con la ripresa generale dell’attività degli Apple Store, il rilancio delle economie e l’aumento dei consumi, i grandi gruppi hanno registrato risultati incredibili.

Alphabet (Google) segna un ottimo secondo trimestre, trainato dall’aumento della spesa pubblicitaria negli Stati Uniti, che quest’anno registra la loro crescita più alta dal secondo dopoguerra… mentre i risultati di Apple sono più contrastanti perché, da un lato ha superato le aspettative del mercato in termini di profitti e fatturato, dall’altra ci sono dei problemi di produzione.

L’iPhone 12 riporta Apple in vetta

Per il terzo trimestre del suo anno fiscale, Apple ha incassato 81 miliardi di dollari per 21,7 miliardi di profitti (+ 93,19% rispetto allo stesso periodo del 2020). Ciò si traduce nel miglior terzo trimestre fiscale della società, battendo il record precedente dell’anno precedente. L’aumento del fatturato è di circa il 36%.

I numeri nella categoria iPhone sono particolarmente accattivanti: +36% per l’iPhone rispetto all’anno precedente, che mostra un interesse sostenuto per l’ultimo iPhone 12.

Anche i servizi sono aumentati del 36% e l’attenzione di Apple su questa divisione da qualche tempo inizia a dare i suoi frutti. Apple Music o Apple TV+ sono alcuni dei nomi raggruppati sotto l’ombrello di questo segmento, dove troviamo contenuti digitali e commissioni relativi all’App Store. Tim Cook ha affermato che Apple ora ha 700 milioni di abbonati paganti ad almeno uno dei suoi servizi.

Google: salgono le entrate pubblicitarie

Alphabet ha raggiunto 61.880 milioni di dollari di entrate per il secondo trimestre fiscale 2021 . Ciò rappresenta un aumento del 62% rispetto allo stesso trimestre del 2020. Le entrate pubblicitarie di Google sono aumentate del 69%. Oltre alle entrate pubblicitarie, Alphabet ha registrato un aumento della sua attività di cloud computing. In effetti, i ricavi del cloud sono aumentati di oltre il 53% rispetto al 2020.

Possiamo quindi affermare che Alphabet, la cui attività di pubblicità online era stata gravemente colpita nel primo trimestre del 2020, da allora ha ampiamente ripristinato la situazione e superando le aspettative.

Microsoft torna a brillare

Microsoft ha avuto anche un altro trimestre mostruoso con un utile netto di 16,5 miliardi da un fatturato di 46,2 miliardi. L’azienda ha affermato che le entrate della sua attività di cloud intelligente sono cresciute del 30%.

Per quanto riguarda la divisione IT per i privati, che includono software Windows e console Xbox, le vendite nel periodo aprile-giugno sono aumentate del 9% per 14 miliardi totali.

Crisi sanitaria e mancanza di componenti

Con le campagne di vaccinazione, i Big 3 beneficiano del meglio di entrambi i mondi: il successo del commercio online non si sta indebolendo nonostante l’allentamento delle condizioni sanitarie. Allo stesso tempo, le entrate pubblicitarie salgono e il consumo è di nuovo in aumento.

Per quanto riguarda i fornitori di hardware, Tim Cook ha avvertito i suoi azionisti di “vincoli di offerta” che riguardava un impatto sulle vendite di iPhone iPad. La situazione potrebbe aggravarsi alla fine del 2021 e quindi rallentare la crescita delle vendite.