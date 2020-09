Apple One, il pacchetto per acquistare i servizi scontati

Nel corso degli anni Apple ha lanciato una serie di servizi in abbonamento: dalla musica alle news, passando per film. cloud e tv. Tutti contenuti a pagamento e sottoscrivibili singolarmente. Ora, l’azienda di Cupertino sta per lanciare un bundle per dare la possibilità agli utenti di acquistare un intero pacchetto di servizi. Si chiamerà Apple One.



Alcuni indizi sull’arrivo del servizio sono stati scoperti nell’APK di Apple Music 3.4.0 beta dagli esperti di 9to5google nel corso di uno dei loro famosi “tear down”. Apple Music entrerà a far parte di un pacchetto di abbonamento, anche se non si conoscono ancora tutti i dettagli commerciali.

Ci dovrebbero essere almeno quattro diversi bundle. Il più economico comprenderà Apple Music e TV+ (rispettivamente a 9 e 5 dollari al mese per l’accesso individuale).



L’interfaccia dell’app farà in modo che l’abbonamento ad Apple One non si sovrapponga agli abbonamenti già in atto.

In secondo luogo, non sarà possibile iscriversi da Android ma esclusivamente da un dispositivo iOS o da un Mac. È probabile che ciò sia stato pensato per evitare di incorrere nelle royalties addebitate da Google per gli acquisti in-app (circa il 30% del valore della transazione).

Ne sapremo di più molto presto: Apple terrà un evento il 15 settembre, nel corso del quale dovrebbe eseere presentato un nuovo Watch. In tale circosatanza potrebbe anche essere lanciato Apple One.