Apple Pay Later, il servizio di Apple per il pagamento a rate

Apple sta lavorando ad un nuovo aggiornamento di Apple Pay che permetterà agli utenti di pagare a rate i prodotti comprati. Questo servizio è attualmente in sviluppo in collaborazione con la banca Goldman Sachs ed è noto internamente come “Apple Pay Later”.

L’opzione di pagamento a rate di Apple funzionerà in maniera simile a quelle già offerte da altri servizi come PayPal. Sarà però completamente integrata con Apple Pay e non richiederà di possedere una Apple Card.

Una volta effettuato un acquisto attraverso la piattaforma Apple l’utente potrà scegliere fra due opzioni: pagare in quattro rate bisettimanali senza interessi oppure pagare mensilmente con interessi. La prima opzione è denominata “Apple Pay in 4“, mentre la seconda è “Apple Pay in Monthly Installments“. Bisogna tenere a mente che non sono ancora nomi ufficiali, e potrebbero essere soggetti a cambiamento.

Non ci sono ancora informazioni sulla data di lancio di Apple Pay Later o sulla natura degli eventuali interessi.