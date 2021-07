Feder Mobile debutta il 15 luglio: 4 piani consumer e tre tariffe business ispirate alla trasparenza

Feder Mobile, il nuovo operatore virtuale di rete mobile 100% Made in Italy (qui la nostra intervista al Ceo Claudio Barbagallo) debutta domani 15 luglio sul mercato italiano. La compagnia telefonica, che nasce dall’esperienza trentennale di Feder, azienda italiana leader nel mercato degli accessori, promette offerte chiare, trasparenti e prive di costi nascosti.



Feder Mobile si appoggia sulla rete Vodafone in 4G LTE a 60 MB e avrà come prefisso 376. Due le tipologie di offerte previste al lancio: quattro piani tariffari Consumer – in promozione per tutto il 2021 – e tre

Business.

I quattro piani consumer di Feder Mobile

Si parte dal piano Easy con 1.000 minuti di chiamate, 30 Sms e 8 GB di traffico a 3,99 euro, si prosegue con Standard che offre chiamate illimitate, 50 Sms e 30 GB di traffico Internet a 5,99 euro, Plus con chiamate illimitate, 50 Sms e 50 GB di traffico e High, con chiamate illimitate, 50 Sms e 70 Gb di traffico.

Dal 1° gennaio 2022, al termine della promozione di lancio, si passerà alle tariffe standard con un solo euro in più

per tutti i piani rispetto alla promozione.

Le tariffe business

Tre, come detto, i piani business: Business One, per 9,99 euro iva compresa offre chiamate illiimitate, 50 Sms e 50 GB di traffico. Business Two prevede chiamate illiimitate, 50 Sms e 70 GB di traffico a 12,99 euro mentre Business Three offre chiamate illiimitate, 50 Sms e 100 GB di traffico a 15,99 euro.

La SIM, attivabile e ricaricabile sul sito internet www.federmobile.it con la carta di credito o con PayPal, è contenuta in una custodia in cartoncino corredata di bugiardino contenente tutte le informazioni utili e consente di parlare con oltre 200 paesi nel mondo.

Il costo di attivazione è di 6,00 euro una tantum ed il taglio della ricarica è libero, fruibile a multipli di 5,00 euro.

Feder Mobile ha inoltre predisposto un servizio di customer care dedicato con un dealer support e call center in italiano attivo 7 giorni su 7. Infine, a breve sarà disponibile l’app, sia per Android sia per iOS.



Ma ecco nel dettaglio le offerte dei singoli piani tariffari:

La SIM è acquistabile in circa 1.000 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Feder Mobile è partner ufficiale della decima edizione del Mini Challenge 2021 e sponsor di 8 delle

20 vetture in griglia del campionato monomarca organizzato da Promodrive con il patrocinio di MINI

Italia (6 weekend di gara dal 2 maggio al 10 ottobre 2021 nei maggiori autodromi nazionali).