Oppo diventa Official Mobile Partner di AC Milan

AC Milan e OPPO Italia hanno annunciato oggi una nuova partnership che vede la filiale italiana del produttore di smartphone cinese diventare il nuovo Official Mobile Partner dei Rossoneri. Questa collaborazione rappresenta un punto di incontro per i due brand riconosciuti in tutto il mondo, eccellenze nei rispettivi ambiti e da sempre proiettati verso un futuro all’insegna dell’innovazione.

La partnership, che ha preso il via ufficialmente oggi con un evento a Il Centro di Arese a cui hanno partecipato anche il Vice-Presidente Onorario del Milan Franco Baresi e il brand ambassador Daniele Massaro, rappresenta per OPPO Italia una importante opportunità di lavorare a stretto contratto con i Rossoneri per la creazione di una serie di eventi e iniziative esclusive congiunte, con l’obiettivo di connettere ed entusiasmare tutti gli appassionati di sport, tech, innovazione e stile.