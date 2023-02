Apple pensa a un iPhone Ultra, ancora più costoso. Ma cosa avrebbe in più?

Apple starebbe seriamente prendendo in considerazione di produrre e commercializzzare un modello di iPhone Ultra. A riferirlo è la newsletter settimanale di Mark Gurman di Bloomberg.

Questo modello si posizionererebbe al di sopra i modelli Pro e Pro Max e sarebbe ancora più costoso.



Gurman cita la risposta di Tim Cook agli investitori in relazione all’eventuale sostenibilità di un aumento del prezzo medio dell’iPhone. Cook ha affermato che le persone “sono disposte a fare sacrifici per ottenere il meglio che possono permettersi in quella categoria“. Cook vede l’iPhone come “parte integrante” della vita delle persone, che lo usano per effettuare pagamenti e archiviare dati bancari, controllare elettrodomestici intelligenti e gestire la propria salute.

Apple sarebbe dunque incline a lanciare un quinto modello di iPhone – l’Ultra – in aggiunta a quello base e ai modelli Plus, Pro e Pro Max. L’azienda di Cupertino potrebbe lanciarlo già nel 2024.

Apple utilizza già il marchio Ultra per il suo processore M1 e il suo Apple Watch di punta.



Ciò che non è chiaro, e Gurman non lo chiarisce, è quali caratteristiche dovrebbe avere un iPhone Ultra per giustificare un prezzo ancora più alto. Anche perché non si tratterebbe di un iPhone pieghevole, poiché Apple starebbe concentrando i suoi sforzi per produrre un dispositivo foldable guardando all’iPad o comunque a prodotti con schermi nativi più grandi.

L’iPhone pieghevole – peraltro – non arriverà fino almeno dopo il 2024. Un iPhone Ultra potrebbe avere un display ancora più grande del Pro Max, fotocamere migliori e un processore più veloce. Ma prima del 2024, Apple dovrebbe finalmente integrare anche una fotocamera con zoom periscopio.