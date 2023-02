OnePlus Pad: ultimo video teaser in attesa del lancio

L’annuncio del primo tablet di OnePlus, OnePlus Pad, è previsto per domani. Nel frattempo la compagnia ha pubblicato un breve teaser per mostrare diversi accessori con cui il tablet sarà lanciato.

Si possono vedere due accessori: lo stilo e la tastiera magnetica. Nel caso di molti tablet, questi non sono inclusi nella confezione e devono essere acquistati separatamente. Non sarà così per OnePlus Pad: la penna e la tastiera arriveranno assieme al dispositivo.

Al momento non sappiamo molto altro sul tablet: ci sono stati alcuni render precedenti, ma oltre alla fotocamera non hanno rivelato molto. Sappiamo inoltre che lo schermo sarà di 11,6 pollici, ma è l’unico dettaglio preciso che abbiamo fin’ora. Fortunatamente non bisognerà fare altro che aspettare domani per saperne di più.