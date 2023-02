Finalmente POCO X5 5G e X5 Pro 5G: ecco tutte le specifiche dei nuovi smartphone

Nella giornata di oggi, a 5 anni dal rilascio del primo smartphone di POCO, sono stati presentati due nuovi dispositivi in grado di distinguersi. Si tratta di POCO X5 5G e POCO X5 Pro 5G, due ottime soluzioni per la loro fascia di prezzo.

POCO X5 5G

POCO X5 5G è un mid-ranger dotato di valide specifiche: c’è il chip Snapdragon 695, 8 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna. Il display è un AMOLED da 6,67 pollici e 120 Hz di refresh rate, mentre lo smartphone è leggerissimo: soli 189 g.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, poi, si ha una fotocamera principale da 48 Megapixel, una ultragrandangolare da 8 Megapixel e una macroscopica da 2 Megapixel. Ce n’è poi, ovviamente, una frontale, da 13 Megapixel.

Ultimo caratteristica di spicco è la batteria da 5.000 mAh con ricarica veloce da 33 W, che consente di navigare online per ben 12 ore di fila con un tempo di ricarica di soli 68 minuti. POCO X5 5G sarà disponibile nei colori Verde, Blu e Nero a 299,90€ per la configurazione da 6GB+128GB e a 349,90€ per quella da 8GB+256GB.

POCO X5 Pro 5G

Il nuoov POCO X5 Pro 5G non è certo un’offerta meno valida, anzi. Dispone di un processore Snapdragon 778 5G, sempre con fino a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria. Dispone anche di uno schermo Flow AMOLED da 6,67 pollici e refresh rate di 120 Hz, ed è il dispositivo della serie X più sottile di sempre.

Anche le fotocamere sono un punto di forza. C’è infatti un sensore principale da 108 Megapixel, in grado anche di effettuare riprese in 4K. Ci sono poi il classico sensore ultragrandangolare da 8 Megapixel e macroscopico da 2 Megapixel, assieme alla selfie cam da 16 Megapixel.

Anche questo modello dispone di un’impressionante batteria da 5000 mAh; tuttavia questa è ancora più veloce a ricaricarsi grazie alla batteria da 67W. POCO X5 Pro 5G sarà disponibile in Nero, Blu e Giallo a un prezzo di 349,90€ per la versione da 6GB+128GB e a uno di 399,90€ per quella da 8GB+256GB.