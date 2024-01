Apple: presto saranno rinnovati iPad Air, iPad Pro o MacBook Air

L’inizio dell’anno sembra essere il punto d’incontro per il MacBook in Apple. Nel 2023, a gennaio l’azienda ha lanciato sul mercato il suo MacBook Pro M2 Pro e M2 Max. Sono stati rinnovati pochi mesi dopo dalle generazioni M3 Pro e M3 Max. D’ora in poi è la nuova gamma di MacBook a un prezzo più accessibile che aspettiamo.

Appuntamento a Marzo

Secondo il giornalista Mark Gurman per Bloomberg, l’attesa sta per finire. Il giornalista precisa che la produzione è a buon punto per il lancio commerciale previsto per la fine di marzo. Nel programma:

Apple MacBook Air M3 13 e 15 pollici;

Un nuovo iPad Air e un iPad Air con schermo più grande;

Una nuova generazione di iPad Pro.

È quindi un programma molto fitto quello che Apple sta pianificando per il suo evento primaverile. A questo vanno aggiunte modifiche negli accessori, con una nuova Magic Keyboard e una nuova Apple Pencil.

Cosa aspettarci

Non aspettatevi grandi novità per il MacBook Air. Il design del PC portatile è stato rivisto per la generazione M2 e dovrebbe quindi essere mantenuto per alcune generazioni. Il passaggio al chip M3 dovrebbe offrire un miglior livello di prestazioni a parità di autonomia, in particolare quelle grafiche, e in particolare l’arrivo della decodifica hardware AV1.

Secondo alcune indiscrezioni sarebbero soprattutto l’iPad Air e l’iPad Pro a essere i protagonisti della primavera. Il primo avrebbe diritto per la prima volta ad una versione XXL. Per l’iPad Pro parliamo principalmente di un passaggio molto significativo alla tecnologia Oled per il display. Resta da vedere quale sarà il nuovo listino prezzi proposto da Apple. Non è sempre facile navigare nella gamma iPad.

La scelta migliore

Apple dovrebbe quindi lanciare una nuova gamma di macchine in meno di due settimane. Intendiamoci, questa voce proveniente da una fonte piuttosto seria ci spinge ora a sconsigliarvi l’acquisto di un MacBook Air, un iPad Air o un iPad Pro nella loro forma attuale. Ovviamente, se trovi un ottimo affare, provalo, ma tieni presente che nelle prossime settimane arriverà una nuova famiglia di maggior successo.