Apple punta a produrre il 50% di iPhone in India

A settembre, un dettagliato rapporto di J.P. Morgan aveva riferito dell’intenzione di Apple di spostare fino al 25% della sua produzione di iPhone in India entro il 2025.

Oggi un nuovo articolo pubblicato sul South China Morning Post suggerisce che la quota potrebbe salire al 50% entro il 2027.

Apple, infatti, ha ridotto gli ordini di componenti per la realizzazione dell’iPhone dai suoi fornitori cinesi, mossa che, a sua volta, ha avuto un impatto negativo sulle stime degli utili e sui prezzi delle azioni.

L’India rappresenta attualmente solo il 5% di tutta la produzione di iPhone, anche se c’è stata una spinta per assemblare modelli più recenti, incluso l’iPhone 14, solo poche settimane dopo l’inizio della produzione in Cina.

Le indiscrezioni provenienti dalla filiera produttiva suggeriscono che Apple, per la serie iPhone 15, inizierà la produzione simultaneamente in Cina e India, cosa mai avvenuta in precedenza.



La spinta della casa di Cupertino a diversificare la sua produzione di iPhone fuori dalla Cina si estenderà anche al resto del portafoglio: verrà infatti spostata anche una quantità crescente di AirPod e MacBook, che saranno prodotti in Vietnam invece che in Cina.