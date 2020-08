Oggi Apple ha rilasciato iOS 13.6.1 e iPadOS 13.6.1 su tutti i dispositivi supportati. Si tratta di una build interamente dedicata alla risoluzione di piccoli problemi e bugfixing e non introduce nuove funzionalità.



Fra gli interventi più necessari, l’eliminazione della dominante verde di alcune schermate, causata a quanto pare da un problema di gestione della temperatura. La nuova release risolve anche un problema che disabilitava le notifiche di esposizione per alcuni utenti.

Inoltre, è stato risolto un bug che impediva l’eliminazione automatica dei file di dati di sistema non necessari con il ridursi dello spazio di archiviazione, una cosa particolarmente utile per i proprietari di iPhone e iPad meno recenti che hanno a disposizione poco spazio di archiviazione.



L’aggiornamento iOS 13.6.1 si ottiene con un download di 110 MB.



Si dovrebbe trattare di uno degli ultimi aggiornamenti di iOS 13, visto che in autunno dovrebbe essere lanciato iOS 14.

Fonte