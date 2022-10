Apple rivela iPad 10, design e prezzo più grossi

Apple ha annunciato oggi l’ultimo modello di iPad: siamo infatti arrivati alla decima generazione. L’iPad 10 porterà alcune modifiche rispetto ai modelli del passato, ma anche un aumento di prezzo non insignificante.

Partiamo dalle novità. In primo luogo l’iPad 10 sarà più grande del predecessore, e avrà uno schermo LCD da 10.9 pollici e risoluzione 2360×1640 pixel. Il processore è invece un A14 Bionic, non all’ultimo modello ma comunque più potente di quello dell’iPad 9. La memoria interna andrà dai 64 GB ai 256 GB, mentre non ci sono dati per la RAM. Ci sono anche una fotocamera frontale da 12 Megapixel, posizionata per la prima volta sul lato orizzontale, e una posteriore, sempre da 12 Megapixel.

L’iPad 10 è compatibile con la Apple Pencil di prima generazione: c’è però un inghippo. Infatti la penna usa ancora la porta Lightning, mentre l’iPad è (finalmente) passato a USB-C. Fortunatamente, nella confezione è incluso un adattatore per passare da USB-C a Lightning, che può anche essere acquistato separatamente a 10€.

L’iPad 10 è preordinabile ora sul sito ufficiale nei colori Argento, Blu, Rosa e Giallo, e sarà spedito a partire dal 26 ottobre. Sono disponibile quattro modelli che, come detto, costeranno un po’ di più a quelli di nona generazione. Ecco quanto costano:

64 GB Wi-Fi – 589€

64 GB 5G – 789€

256 GB Wi-Fi – 789€

256 GB 5G – 989€

Infine c’è anche un accessorio disponibile per il tablet: il Magic Keyboard Folio, ovvero una tastiera magnetica che si attacca al dispositivo, dotata anche di trackpad e in grado di caricarsi automaticamente dal tablet grazie al sistema Smart Connector. Il prezzo di questo accessorio è di €299.