Apple si prepara all’arrivo di app store alternativi: cosa cambierà per gli utenti?

Gli ultimi report finanziari di Apple consegnati alle autorità negli Stati Uniti svelano un cambiamento epocale: l’azienda si sta adeguando alle richieste dell’Unione Europea e sta lavorando per aprire la porta a negozi di applicazioni alternativi all’App Store.

Le nuove regole dell’Unione Europea

Dal 2024, le grandi aziende digitali che operano in Europa dovranno rispettare una nuova regolamentazione chiamata Digital Markets Act (DMA). Tra queste aziende figura anche Apple, grazie a iOS, il sistema operativo alla base degli iPhone. Questo significa che l’App Store non potrà più essere l’unico negozio di applicazioni disponibile. Apple sembra aver accettato questa sfida e sta lavorando attivamente ai cambiamenti.

Apple e il futuro dell’App Store

I dati finanziari del terzo trimestre del 2023, pubblicati da Apple all’inizio di novembre, hanno fornito un’interessante panoramica della situazione dell’azienda e dei suoi progetti futuri. Secondo quanto riferito da TechCrunch, i dettagli sul futuro dell’App Store si trovano in un modulo 10-K inviato alla SEC (Securities and Exchange Commission), l’organismo federale americano che regola e supervisiona i mercati finanziari.

Apple ha dichiarato che “in risposta alla concorrenza, alle condizioni di mercato e ai requisiti legali e normativi”, sta apportando modifiche all’App Store. L’azienda riconosce che queste modifiche saranno obbligatorie entro marzo 2024 a causa del Digital Markets Act. Ciò include come gli sviluppatori possono comunicare con i consumatori al di fuori dell’App Store riguardo ai metodi di pagamento alternativi. Anche il prezzo che Apple addebita agli sviluppatori potrebbe essere soggetto a modifiche, anche se i dettagli esatti rimangono sconosciuti.

La concorrenza si prepara

Microsoft sta ufficialmente preparando un negozio di applicazioni Xbox per iPhone, noto come “Xbox Store”. Questo negozio potrebbe includere l’intero catalogo di giochi di Activision-Blizzard, grazie all’acquisizione da parte di Microsoft. Inoltre, Epic Games sta cercando di portare il suo Epic Games Store su iOS, dopo un periodo di conflitto legale con Apple. Google sta anche lavorando su una versione diversa di Chrome per iOS.

L’atteggiamento di Apple

Come risponderà Apple alla crescente competizione? Gli analisti di Morgan Stanley ritengono che Apple sia ben posizionata per affrontare questa sfida grazie alla sicurezza, alla centralizzazione e alla comodità offerta dall’App Store. Tuttavia, l’azienda ha mantenuto una comunicazione limitata su questi sviluppi.

Le conseguenze della legge sui mercati digitali

Nel marzo 2024, Apple sarà soggetta a nuovi obblighi. La società è stata identificata come “responsabile del controllo degli accessi”, il che significa che dovrà rispettare regole più rigide per promuovere la concorrenza. Questi obblighi includono la possibilità di disinstallare le applicazioni Apple preinstallate, la concessione di abbonamenti al di fuori dell’App Store e la possibilità di utilizzare metodi di pagamento alternativi ad Apple Pay.