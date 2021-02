Apple si riprende la vetta di produttore numero uno al mondo nel Q4 2020

Secondo i dati di Gartner, l’iPhone 12 ha aiutato Apple a superare Samsung nel quarto trimestre del 2020 con il gigante tecnologico di Cupertino che è riuscito a piazzare quasi 80 milioni di unità in giro per il mondo.

Questo è stato sufficiente per Apple ad assicurarsi una quota di mercato del 20,8% durante il trimestre e ottenere un aumento del 14,9% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente.

Samsung si è classificata seconda con 62,1 milioni di telefoni e una quota di mercato del 16,2%, sebbene i sudcoreani siano diminuiti dell’11,8% rispetto al quarto trimestre del 2019. Xiaomi è stata terza in classifica con 43,4 milioni di telefoni venduti e una quota dell’11,3% con una crescita pari al 33,9%.

Le vendite di telefoni Huawei sono crollate durante il trimestre, passando da 58,3 milioni di unità a non meno di 34,3 milioni facendo passare la quota di mercato dal 14,3% all’8,9%.

Gartner afferma che il mercato nel suo complesso è diminuito del 5,4%, con vendite di appena 384,6 milioni di unità.

“Le vendite di smartphone 5G e smartphone di fascia medio-bassa hanno ridotto al minimo il calo del mercato nel quarto trimestre del 2020”, ha affermato Anshul Gupta, direttore della ricerca senior di Gartner. “Anche se i consumatori sono rimasti cauti nelle loro spese e hanno tenuto a bada alcuni acquisti discrezionali, gli smartphone 5G e le funzionalità fotografiche hanno incoraggiato alcuni utenti ad acquistare nuovi smartphone o aggiornare gli attuali”

Per quanto riguarda le vendite del 2020, Samsung continua ad essere leader con 253 milioni di unità vendute e il 18,8% di share, seguita da Apple con 199,8 milioni di unità e il 14,8% di share. Nonostante le vendite in calo per i problemi legati al ban di Trump, Huawei è rimasta al terzo posto con 182,6 milioni di unità e una quota di mercato del 13,5%.