Apple si riprende lo scettro di brand con più valore al mondo

Secondo una ricerca condotta da Brand Finance, Apple è tornata ad essere il brand con più valore al mondo. Secondo le ultime statistiche, ammonta a 263,4 miliardi di dollari la valutazione del marchio mentre Amazon, Google, Samsung e Microsoft seguono a ruota.



Il mondo tecnologico continua a dominare le classifiche, sebbene Coca-Cola sia attualmente il marchio più forte negli Stati Uniti con un punteggio BSI (Brand Strength Index) di 91,7 su 100 e una valutazione di forza del marchio AAA+.





Brand Finance segnala anche AMD è il marchio tecnologico con la più rapida ascesa (+89% e 287esima posizione)

“Apple ha superato Amazon e Google per reclamare il titolo di marchio più prezioso al mondo per la prima volta dal 2016 secondo l’ultimo rapporto di Brand Finance. Apple deve ringraziare il successo della sua strategia di diversificazione per un impressionante aumento del valore del marchio dell’87% a 263,4 miliardi di dollari e per la sua posizione in cima alla classifica Brand Finance US 500 2021 e Brand Finance Global 500 2021″, rivela la ricerca.