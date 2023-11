Apple sta sviluppando una nuova tecnologia per super-batterie, arriverà sui nuovi iPhone

Di solito Apple si affida ad aziende esterne per la produzione di componenti, ma questo non vuol dire che ogni tanto non investa nella manifattura fai da te. Secondo le ultime voci, Apple sta proprio lavorando auna nuova tecnologia delle batterie per migliorarne la durata e la velocità di ricarica.

Sembra che Apple stia sperimentando nuovi materiali per la produzione di catodi, come il nichel, il cobalto, il manganese e l’alluminio. Il nuovo approccio comporterà anche un aumento sostanziale del contenuto di silicio: questo di solito non è molto utilizzato perché si espande durante la ricarica, ma pare che Apple abbia trovato un modo per ridurre il problema.

Se fosse vero, le batterie di Apple risulterebbero molto più veloci e molto più dense (e quindi anche più capienti). In aggiunta, la compagnia utilizzerà nanotubi di carbonio come materiali conduttivi, il che aumenterà ulteriormente le prestazioni della batteria.

Lo stesso rapporto afferma che i primi iPhone, con la nuova tecnologia delle batterie verranno lanciati già nel 2025. Ciò suggerisce che lo sviluppo è in una fase avanzata e ormai praticamente concluso.