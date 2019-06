Apple sta valutando l’acquisto della divisione modem di Intel

Anche se Apple ha raggiunto un accordo di massima con Qualcomm decidendo di utilizzare i suoi modem sui futuri modelli di iPhone, non significa necessariamente che il colosso tecnologico di Cupertino sia soddisfatto dell’esito della lunga controversia con la società di San Diego.

Di conseguenza, nel tentativo di ridurre la dipendenza da fornitori di terze parti, Apple si sta muovendo per fare acquisti e questa volta l’obiettivo è nientemeno che una business unit di Intel. Secondo un rapporto di The Information, Apple vuole acquistare una parte della divisione smartphone di Intel, nientemeno che la squadra tedesca che secondo quanto riferito svolge il ruolo più importante nello sviluppo della nuova tecnologia.

IPhone 5G alimentato da Qualcomm

Non si conosce lo stato attuale della trattativa ma Apple cerca di infilarsi nel business dei modem il più velocemente possibile e l’azienda ha già messo in movimento alcuni dipendenti di alto profilo del settore.

Stefan Wolff, ex leader del team modem tedesco di Intel, è entrato in Apple all’inizio di quest’anno, dopo che anche altri ingegneri 5G hanno fatto il passaggio alla società.

Intel, d’altra parte, ha deciso di rinunciare allo sviluppo di chip modem 5G dopo che Apple ha raggiunto un accordo con Qualcomm. In una dichiarazione offerta alla fonte sopra menzionata, l’azienda statunitense afferma che sta effettivamente esaminando diverse opzioni per il business mobile ma non ha voluto offrire alcun dettaglio.